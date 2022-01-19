25 громких автоновинок на российском рынке в 2022 году

Примечательно, что автостроители скопом выкатывают свои изделия, причем во всех сегментах. Даже в тех, что практически не пользуются популярностью среди российского потребителя.

Впрочем, запланированы и знаковые премьеры. В их числе — новый Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Nissan Pathfinder. А в премиум-лиге нас порадуют Lexus LX и NX, Infiniti QX60, Land Rover Range Rover и Audi A8.

Однако это далеко не полный список уготовленных для нашего брата новинок. Подробнее о грядущих запусках на рынке можно узнать, прослушав специальный подкаст портала «АвтоВзгляд».