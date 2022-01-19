Mitsubishi Pajero Sport получил семиместную версию в исполнении GSR

Справедливости ради стоит сказать, что в новом исполнении Mitsubishi Pajero Sport будут начнут продавать пока лишь на австралийском рынке. Позднее, вероятно, GSR появится и в других странах. Правда, информация о появлении такой модификации в России официально не подтверждается.

Между тем, речь идет о семиместной версии с едва заметно изменившимся интерьером, разбавленным новым декором. Спинки кресел галерки убираются в ровный пол, что принципиальным образом скажется на объеме грузового отделения.

Двигатель — дизельный, объемом 2,4 литра с турбонаддувом и мощностью 176 сил. Трансмиссия — восьмискоростной «автомат», распределяющий тягу на обе оси.

Внешние изменения подчеркивают 18-дюймовые черные колесные диски иного дизайна, а также приправленные черно-белыми нотками бамперы, рейлинги на крыше ирадиаторная решетка. Кроме того, гамма цветов окраски кузова пополнилась «бриллиантовым» и глубоким черным оттенками.