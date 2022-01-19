Российским дилерам начали отгружать китайскую копию Nissan Navara

Пикап Dongfeng Rich 6, это лицензионная копия Nissan Navara NP300 D23, чей выпуск стартовал в 2014 году. «Китаец» имеет аналогичную с Navara раму, ходовую, а также конструкцию кабины и большинства агрегатов. Однако внешне китайский «клон» мало похож на прародителя.

Длина кузова Rich 6 равна 5310 мм, колесной базы — 3150 мм. Дорожный просвет составляет 215 мм. Размеры грузовой платформы — 1510 на 1562 мм. В качестве силового агрегата для Dongfeng Rich 6 на российском рынке выбран единственный двигатель — 2,5-литровый четырехцилиндровый дизель мощностью 136 л. с. с крутящим моментом 305 Нм.

По сути, это локализованная в КНР версия ниссановского мотора YD25DDTi. Помимо Navara, этот мотор ранее устанавливался на Nissan Pathfinder предыдущего поколения и Nissan Murano второго поколения.

Коробка передач тоже одна — пятиступенчатая «механика». Привод задний с подключаемым передним мостом. О сроках выхода Dongfeng Rich 6 на российский рынок, как и о его ценнике, точных данных пока нет.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» первым в России познакомился с новинкой: подробный обзор нового старого DFM Rich 6 доступен здесь.