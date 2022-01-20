Предсмертные судороги: Bugatti прекратила продажи полноприводного купе Chiron

Как сообщают представители компании, в наступившем году Bugatti будет заниматься производством ранее заказанных суперкаров, которые были выпущены ограниченным тиражом. Все 500 автомобилей нашли своих владельцев.

Напомним, что лютое полноприводное купе Bugatti Chiron вооружено зловещим компрессорным W16, «выдувающим» 1500 сил мощности. При этом вариация Super Sport «кочегарит» еще больше — 1600 л. с. Цены на болид — от 2,7 млн евро. Причем количество желающих стать счастливым обладателем этой «пушки» не иссякает. Но под стать имиджевым трендам увеличивать число автомобилей французы не намерены. А чем они хуже итальянской Ferrari?

Куда более любопытным выглядит тот факт, что марка не планирует выпуск и наследника «горячей» модели. Впрочем, не исключено, что силы будут направлены на разработку и сборку лимитированной серии гиперкаров Rimac, созданных в содружестве с одноименной хорватской фирмой.

Стоит добавить, что концерн Volkswagen, которому принадлежит легендарная французская марка, давно прочил ей кончину. О продаже брнеда Bugatti еще два года назад заявил лично босс VW Герберт Дисс. Правда, финальным аккордом должен был стать еще более роскошный, быстрый и дорогой La Voiture Noire, приуроченный к 110-летнему юбилею «Бугатти». Вот только после презентации новинки спорткар отправился на доработки, и дальнейшая его судьба неизвестна.