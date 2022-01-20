Volkswagen Golf получил ряд улучшений для России

Фото производителя.
Прошлой весной российское представительство Volkswagen вывело на отечественный рынок VW Golf 8-го поколения. При этом сразу стало понятно, что бывшему бестселлеру отныне предстоит играть роль статиста, так как за базовую версию машины «зарядили» 2 695 000 рублей. Но сейчас, как выяснил портал «АвтоВзгляд», вскоре модель станет пусть немного, но привлекательнее для покупателей.
Алексей Кованов

Итак, в базовое оснащение версии Exclusive отныне включены адаптивный круиз-контроль, навигационная система Discover Media, 10-дюймовый тачскрин медиасистемы и беспроводной интерфейс для подключения мобильного телефона. При этом цена хетчбека, оборудованного 150-сильным турбомотором и 8-диапазонным" автоматом" останется прежней.

Еще одно новшество — в качестве опции для «злого» Golf GTI стали доступны 18-дюймовые колесные диски Bergamo. Кроме того, для обеих версий («заряженной» и «обычной») за доплату отныне предлагается система удержания внутри полосы.

Вообще, за последние несколько лет Volkswagen Golf неоднократно уходил из России и снова возвращался. Причем тихо и без объявления войны. На сей раз «дезертир» на просторы ⅙ суши мира устроил довольно громкий камбэк, явившись в двух вариациях и попав под налог на… роскошь.

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20 января 2022
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