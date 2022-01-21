Geely помогла smart выпустить свой первый кроссовер

Производство кроссовера smart, о котором пока никакой информации нет, наладят в Китае. Из Поднебесной их, в частности, будут поставлять на другие рынки. В том числе, в Европу. Правда, до наших краев новинка вряд ли доедет.

Мы продолжим анализировать российский рынок с целью поиска других потенциальных возможностей для марки smart, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в АО «Мерседес-Бенц РУС».

Напомним, что бренд smart покинул российский рынок еще три года назад, продолжив лишь обслуживать реализованные ранее автомобили. Хотя небольшой кроссовер наверняка бы пришелся по душе русскому человеку. Если, конечно, не заоблачные прайсы.