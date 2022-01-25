BMW рассекретила новый «заряженный» универсал

По фото нетрудно догадаться, что серийный «заряженный сарай» получит фирменные ноздри решетки радиатора, передний бампер с большими боковыми воздухозаборниками, а на корме разместят четыре патрубка выхлопной системы. Что касается салона, то там, судя по всему, появится водительский интерфейс iDrive 8 с единым дисплеем для приборов и мультимедиа-панелью, как у электрокаров i4 и iX.

Под капотом «эмки» будет работать бензиновый наддувный 3-литровый агрегат мощностью от 480 до 590 сил и это радует, ведь никаких электрических силовых установок производитель не анонсировал. В конце отметим, что мировая премьера BMW M3 Touring должна пройти уже в этом году.