BMW рассекретила новый «заряженный» универсал

Фото из открытых источников
Новый «заряженный» универсал BMW M3 Touring проходит тестовые испытания на замерзшем озере в Швеции. Скорее всего, это пока прототип, поскольку он полностью оклеен камуфляжной пленкой, но некоторые детали рассмотреть можно.
Виктор Васильев

По фото нетрудно догадаться, что серийный «заряженный сарай» получит фирменные ноздри решетки радиатора, передний бампер с большими боковыми воздухозаборниками, а на корме разместят четыре патрубка выхлопной системы. Что касается салона, то там, судя по всему, появится водительский интерфейс iDrive 8 с единым дисплеем для приборов и мультимедиа-панелью, как у электрокаров i4 и iX.

Под капотом «эмки» будет работать бензиновый наддувный 3-литровый агрегат мощностью от 480 до 590 сил и это радует, ведь никаких электрических силовых установок производитель не анонсировал. В конце отметим, что мировая премьера BMW M3 Touring должна пройти уже в этом году.

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25 января 2022
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