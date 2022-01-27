Под стук коленвала: Hyundai Solaris будет использовать комплектующие марки УАЗ

Оченью прошлого года Hyundai WIA Corporation, международная компания, занимающаяся машиностроением, официально открыла завод по производству автомобильных двигателей под Санкт-Петербургом. При этом сразу предполагалось, что моторы петербургской сборки получат головки и блоки цилиндров, а также коленчатые валы российского производства.
Первым делом новый завод начал выпускать двигатели внутреннего сгорания серии Gamma объемом 1,6 литра, а с конца 2022 года начнется сборка 2-литровых агрегатов серии Nu. Бензиновые атмосферники адресованы таким моделям, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.
Среди российских поставщиков, способных производитель коленчатые валы, лучшим неожиданно оказался «УАЗ-Автокомпонент». Их валы делаются на современном оборудовании из высокопрочного чугуна марки ВЧ70 — он считается очень прочным и качественным.
Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в декабре 2021 года была поставлена первая серийная партия коленчатых валов — 3 000 штук. А в ближайшем будущем компания планирует поставлять по 20 000 деталей ежемесячно.
Однако специалистам фирмы «УАЗ-Автокомпонент» пришлось открыть филиал на моторном заводе, который занимается контролем качества после разгрузки, а также контролирует качество деталей после механизированной обработки.
Уточним, что «УАЗ-Автокомпонент» не только располагается на мощностях Ульяновского автозавода, но и наполовину принадлежит ему. Второй учредитель «литейки» — это группа «СОЛЛЕРС АВТО», которая, в свою очередь, контролирует сам УАЗ.
Столь сложная схема — результат «оптимизации» уазовского имущества. Теперь все прибильные производства стали отдельными ООО, чтобы оставить за автозаводом лишь убыточные операции — штамповку, сварку и окраку кузовов, а также финальную сборку автомобилей.
Зачем это нужно? «Эффективные управленцы» фактически поставили крест на будущем родного предприятия, перечеркнув неполное столетие славной истории легендарного конвейера. И теперь УАЗ откровенно загибается.