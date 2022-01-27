Под стук коленвала: Hyundai Solaris будет использовать комплектующие марки УАЗ

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в декабре 2021 года была поставлена первая серийная партия коленчатых валов — 3 000 штук. А в ближайшем будущем компания планирует поставлять по 20 000 деталей ежемесячно.

Однако специалистам фирмы «УАЗ-Автокомпонент» пришлось открыть филиал на моторном заводе, который занимается контролем качества после разгрузки, а также контролирует качество деталей после механизированной обработки.

Уточним, что «УАЗ-Автокомпонент» не только располагается на мощностях Ульяновского автозавода, но и наполовину принадлежит ему. Второй учредитель «литейки» — это группа «СОЛЛЕРС АВТО», которая, в свою очередь, контролирует сам УАЗ.

Столь сложная схема — результат «оптимизации» уазовского имущества. Теперь все прибильные производства стали отдельными ООО, чтобы оставить за автозаводом лишь убыточные операции — штамповку, сварку и окраку кузовов, а также финальную сборку автомобилей.

Зачем это нужно? «Эффективные управленцы» фактически поставили крест на будущем родного предприятия, перечеркнув неполное столетие славной истории легендарного конвейера. И теперь УАЗ откровенно загибается.