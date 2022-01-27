Toyota выкатила новый семиместный внедорожник

От «Тундры» новинке достались и кузовные панели, и ряд стилистических решений в интерьере, и двигатель. Правда, один. Речь идет о гибридной силовой установке на основе V6, где компанию 3,5-литровой «бензинке» составил электромотор. Суммарная отдача агрегатов — 443 л. с., трансмиссия — «автомат» о десяти скоростях. А вот привод — на выбор покупателя — может быть задним или полным.

Новая Toyota Sequoia получила три ряда кресел, вспомогательную электронику, призванную улучшить комфорт и безопасность, беспроводную зарядку для мобильных устройства, панораму, а также «теплый» пакет.

Интересно, выстроятся ли за новинкой очереди, как это случилось с новейшим Land Cruiser 300? Напомним, что некоторым заказчикам придется ждать заветный внедорожник почти четыре года.