Kia объявила о выводе на российский рынок флагманского седана К9

Для превращения Kia K900 в Kia К9 потребовалось немного усилий. Флагман линейки получил внешний дизайн в духе уже известной российским покупателям модели Kia К5. Об изменениях в технической части модели компания-производитель не упоминает вообще никак. Сообщается также, что сменив имидж и название, автомобиль, поставляемый на российский рынок, лишатся одного из вариантов силовой установки.

Отныне самый большой седан Kia можно будет купить лишь с единственным мотором — 249-сильным бензиновым V6 рабочим объемом 3,3 литра. 5-литровый 413-сильный агрегат, которым до последнего времени оснащались Kia K900, устанавливать на «российские» К9 не планируется.

По поводу цен и сроков начала продаж Kia К9 на отечественном рынке официальных данных пока нет. Напомним, что за Kia K900 с 249-сильным мотором, согласно прайс-листам официальных дилеров бренда, сейчас просят от 4,4 до 4,6 млн. рублей — в зависимости от года выпуска. Можно предположить, что цены на Kia К9 окажутся примерно на тех же уровнях.