Король пафоса: в России стартовали продажи новейшего Lexus LX

Итак, для заказа доступен Lexus LX 600 с 3,5-литровым бензиновым битурбированным V6, за который дилеры планируют просить минимум от 8 635 000 рублей. Для фанатов дизельной тяги заготовлен Lexus LX 500d, у которого под капотом скрывается 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Такой внедорожник оценивается в 8 552 000 «целковых».

Но это, как нетрудно догадаться, рекомендованные розничные цены. Тогда как продавцы на волне постпремьерного ажиотажа наверняа захотят прибавить сверху миллион-другой. А может, джае третий и четвертый, как это происходит с Toyota Land Cruiser 300.

Любопытно, что покупателю предлагают не просто автомобиль, а образ жизни: владельцы нового Lexus LX получают доступ к коллекции особых привилегий, которая обеспечит персональный доступ к эксклюзивному сервису в престижных отелях, гольф- и фитнес-клубах.

Вдобавок покупатели нового флагманского внедорожника смогут принять участие в программе постгарантийной поддержки «7 лет уверенности» и, соответственно, получить качественное обслуживание автомобиля на протяжении 7 лет или 160 000 километров пробега.

Кстати, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» познакомился с этим автомобилем в его реальной среде обитания. Причем маршрут у нас не только по ровным дорогам от ресторана до яхт-клуба, но и по направлениям, которые под силу только рамной машине.