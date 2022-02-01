Король пафоса: в России стартовали продажи новейшего Lexus LX

Фото производителя.
1 февраля официальные дилерские центры Lexus начали принимать заказы на Lexus LX. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, за сколько внедорожник нового поколения будут отдавать россиянам.
Алексей Кованов

Итак, для заказа доступен Lexus LX 600 с 3,5-литровым бензиновым битурбированным V6, за который дилеры планируют просить минимум от 8 635 000 рублей. Для фанатов дизельной тяги заготовлен Lexus LX 500d, у которого под капотом скрывается 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Такой внедорожник оценивается в 8 552 000 «целковых».

Но это, как нетрудно догадаться, рекомендованные розничные цены. Тогда как продавцы на волне постпремьерного ажиотажа наверняа захотят прибавить сверху миллион-другой. А может, джае третий и четвертый, как это происходит с Toyota Land Cruiser 300.

Любопытно, что покупателю предлагают не просто автомобиль, а образ жизни: владельцы нового Lexus LX получают доступ к коллекции особых привилегий, которая обеспечит персональный доступ к эксклюзивному сервису в престижных отелях, гольф- и фитнес-клубах.

Вдобавок покупатели нового флагманского внедорожника смогут принять участие в программе постгарантийной поддержки «7 лет уверенности» и, соответственно, получить качественное обслуживание автомобиля на протяжении 7 лет или 160 000 километров пробега.

Кстати, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» познакомился с этим автомобилем в его реальной среде обитания. Причем маршрут у нас не только по ровным дорогам от ресторана до яхт-клуба, но и по направлениям, которые под силу только рамной машине.

новинки рынка, авторынок, производители, новая модель, внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент
1 февраля 2022
408