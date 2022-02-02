Купе-кроссовер Geely Tugella признан лучшим китайским автомобилем в России

Согласно результатам опроса, инициированного нашими коллегами из издания «Китайские автомобили», купе-кроссовер Geely Tugella был признан лучшим из лучших в сегменте авто из КНР.

В ходе анкетирования было опрошено несколько сотен автовладельцев и 49 профильных автомобильных экспертов, включая редакторов и журналистов авторитетных изданий, а также авторов и ведущих популярных программ на радио и телевидении. Разумеется, редакция портала «АвтоВзгляд» не стала исключением.

Так, из 25 моделей девяти различных «поднебесных» марок, участвующих в рейтинге, купе-кроссовер Geely Tugella набрал максимальное количество голосов — 76 баллов, что почти в два с половиной раза больше, чем ближайшие конкуренты-соотечественники в лице Haval Jolion и Haval H9.

Напомним, что в России Geely Tugella продается в двух комплектациях и с единственным 238-сильным турбодвижком, работающим с восьмискоростным «автоматом» и полным приводом. Цены на модель начинаются от 2 769 990 рублей.