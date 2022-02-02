Новые Nissan Pathfinder поступили к российским дилерам

Автомобили, которые в нашу страну привезли из США, где их и собирают, отныне можно не только посмотреть, но и пощупать. И даже записаться на тест-драйв перед покупкой. Причем первые заказы уже вовсю оформляются. О чем порталу «АвтоВзгляд» сообщили сразу в нескольких дилерских центрах Москвы.

На выбор покупателя — четыре комплектации и безальтернативный бензиновый V6 объемом 3,5 литра, сопряженный с девястидиапазонным гидромеханическим «автоматом». Привод — исключительно полный.