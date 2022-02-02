Новые Nissan Pathfinder поступили к российским дилерам

Автомобили, которые в нашу страну привезли из США, где их и собирают, отныне можно не только посмотреть, но и пощупать. И даже записаться на тест-драйв перед покупкой. Причем первые заказы уже вовсю оформляются. О чем порталу «АвтоВзгляд» сообщили сразу в нескольких дилерских центрах Москвы.
На выбор покупателя — четыре комплектации и безальтернативный бензиновый V6 объемом 3,5 литра, сопряженный с девястидиапазонным гидромеханическим «автоматом». Привод — исключительно полный.
По умолчанию Nissan Pathfinder оснащен «помощниками» при спуске и подъеме на склоне, датчиками давления в шинах, трехзронным климат-контролем, фронтальными и боковыми «эйрбегами», коленной подушкой безопасности водителя и шторками безопасности для пассажиров всех рядов кресел. Разумеется, полным электропакетом и обогревом всего и вся, включая «ветровик», рулевое колесо и передние кресла.
Новинка может похвастать графической «приборкой», 12,3-дюймовым тачпадом мультимедиа, «кожей-рожей», салонным зеркалом с автозатемнением, умеющим транслировать видео с камеры заднего вида, проекционным дисплеем и акустикой от Bose.
Кроме того, автомобиль наделен увесистым «боекомплектом» систем безопасности, включая опцию полуавтономного управления, функцию распознавания опасных объектов на проезжей части, ассистент контроля за нахождением в полосе следования, а также всевозможные системы мониторинга. В самом дорогом варианте исполнения Pathfinder обойдется клиентам в 5 000 000 рублей.