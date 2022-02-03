Почему новейший Rolls-Royce Spectre станет революционной моделью британской марки

По фото видно, что у электрокара довольно крупная решетка радиатора. Конечно же, это не настоящая решетка, а лишь дань фирменному стилю, который британские дизайнеры хотят сохранить. Хорошо видна и двухъярусная оптика в стиле седана BMW 7-й серии следующего поколения.

Напомним, что в основе электромобиля лежит пространственная рама из алюминия. На такой же базируются модели Phantom, Cullinan и Ghost.

Что касается электрической силовой установки, то ее, скорее всего, возьмут от BMW iX M60. То есть можно предположить, что у Spectre будет два электромотора суммарной отдачей 489 л. с., а на одной зарядке новинка сможет проезжать около 566 км.