Россияне бросились скупать китайские автомобили с пробегом

Наибольшим спросом на вторичном рынке в минувшем году традиционно пользовались отечественные автомобили — на них пришлось 30,6% всех «подержанных» продаж. Вторую строчку в рейтинге востребованности с долей в 20,4% заняли «японцы», а третью — «немцы» (14,5%). В первой пятерке также оказались американские (8,9%) и корейские (8,1%) марки, следует из результатов исследования «Авито Авто».

Если смотреть по сегментам не на долю, а рост продаж, то выше рынка «прыгнуть» удалось только «китайцам», прибавившим 14%, и «японцам» — у них +9,1%.

Подорожали ощутимее других подержанные машины британских (средняя цена выросла за год на 33,3%), шведских (+26,7%) и немецких (+22,9%) марок. Что же до «поднебесных» автомобилей, то они прибавили в цене 15,4% — это один из самых низких показателей в ТОП-10.

Добавим, что «китайцы» рвут не только вторичный, но и первичный рынок — в 2021 году их продажи выросли вдвое. Самыми популярными моделями в порядке убывания стали Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 PRO, Haval F7, Geely Coolray и Haval F7X.