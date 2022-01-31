Дефицит — навсегда: россияне не могут купить даже подержанную машину

С начала 2021 года стоимость новых авто в России так галопировала, что к началу текущего показала прирост на 30—40%. Такое ценовое «ралли» сопоставимо с событиями 2014 года, когда в очередной раз рухнул курс рубля. Теперь же его причиной стал недостаток предложения, вызванный глобальными перебоями в производстве и поставках автоэлектроники. Еще недавно обходительные менеджеры автосалонов мгновенно переняли манеры «спекулянтов» советских времен из братских республик — тех, кто оперировал на ближайшем колхозном рынке.
С теми же замашками и способами ценообразования, сводящимися, в сущности, к быдловатому: «не нравится цена — вали туда, где она лучше, нищеброд!». В результате подорожания дефицитных автомобилей выросла и цена кредита. Сейчас средний ежемесячный платеж за машину примерно на 20% выше, чем годом ранее. Покупатели автомобилей «воют», но берут, что дают. Хотя, есть подозрение, что этот тренд уже на исходе: большинство тех, кто мог себе позволить покупку нового авто, сделали это в 2021. А те, у кого не было денег на машину в прошлом году, и в 2022-ом, тем более вряд ли, смогут реализовать подобный план — цены-то продолжают расти.
В таких условиях мы решили задать нашим читателям вопрос: «Когда, по вашему мнению, закончится дефицит новых автомобилей в России?». В опросе приняли участие 3002 человека. Что позволяет говорить о достаточно репрезентативной картине. Оптимистов, верящих в скорое появление дополнительных сотен тысяч новых авто на российском рынке оказалось крайне мало — всего 3% (105 человек). Это чуть меньше группки товарищей, утверждающих, что им по плечу покупать любые новые ТС в условиях любых кризисов. Таких набралось 4% (112 человек).
Ожидают окончания кризиса в поставках на авторынок к концу 2022 года тоже не очень многие — всего 8% (234 опрошенных). Ждут «света в конце тоннеля» к 2023-му вдвое больше автомобилистов — 16% (493). А полных пессимистов, считающих, что текущая ситуация сохранится навсегда, оказалось действительно много — 31% (948 респондентов). Но самым печальным результатом нашего опроса стало то, что больше всего участников — 39% (1210 человек) выбрали ответ — мне все-равно, денег нет даже на «бэушку».
Это означает, что даже восстановление масштабов автомобильных поставок на российский рынок не поднимет его «с колен»: потенциальный покупатель здорово обнищал и в массе своей «не тянет» приобретение нового авто, если уже и подержанная машина превратилась в несбыточную мечту.