Дефицит — навсегда: россияне не могут купить даже подержанную машину

С начала 2021 года стоимость новых авто в России так галопировала, что к началу текущего показала прирост на 30—40%. Такое ценовое «ралли» сопоставимо с событиями 2014 года, когда в очередной раз рухнул курс рубля. Теперь же его причиной стал недостаток предложения, вызванный глобальными перебоями в производстве и поставках автоэлектроники. Еще недавно обходительные менеджеры автосалонов мгновенно переняли манеры «спекулянтов» советских времен из братских республик — тех, кто оперировал на ближайшем колхозном рынке.

С теми же замашками и способами ценообразования, сводящимися, в сущности, к быдловатому: «не нравится цена — вали туда, где она лучше, нищеброд!». В результате подорожания дефицитных автомобилей выросла и цена кредита. Сейчас средний ежемесячный платеж за машину примерно на 20% выше, чем годом ранее. Покупатели автомобилей «воют», но берут, что дают. Хотя, есть подозрение, что этот тренд уже на исходе: большинство тех, кто мог себе позволить покупку нового авто, сделали это в 2021. А те, у кого не было денег на машину в прошлом году, и в 2022-ом, тем более вряд ли, смогут реализовать подобный план — цены-то продолжают расти.