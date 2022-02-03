Японцы рассекретили новейший кроссовер Lexus RZ

Новые фотографии, опубликованные компанией Lexus накануне, лишь подтверждают, что серийный RZ построен по образу концептуального LF-Z Electrified, но не сильно отличается от других актуальных моделей марки. Та же агрессивная «морда» с дневными ходовыми огнями в форме молний, шестиугольная заглушка на месте радиаторной решетки, узкие фонари, соединенные полосой стоп-сигнала.

А вот салон японцы так и не показывают — вероятно, его мы увидим в следующих сериях или уже во время «живой» презентации, которая запланирована на 2022 год. Не раскрывают представители Lexus и технические характеристики кроссовера. Пока известно лишь то, что RZ базируется на платформе e-TNGA — той же «тележке», что лежит в основе Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Добавим, что появление Lexus RZ в России весьма вероятно, учитывая, что «премиалы» потихоньку осваивают сегмент «электричек» в нашей стране: вспомним Porsche Taycan, Audi e-tron, Jaguar I-Pace. Вряд ли «Лексус» откажется от возможности ухватить кусочек — хотя бы ради имиджа. А вот гибридные автомобили — к примеру, мощную версию нового NX — мы, скорее всего, не удивим. Ведь у массовых моделей основные продажи приходятся на бензиновые модификации.