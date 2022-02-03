Японцы рассекретили новейший кроссовер Lexus RZ

Фото: Lexus
В наступившем году модельный ряд Lexus пополнится совершенно новым кроссовером RZ, оснащенным электрической силовой установкой. В преддверии премьеры японцы продолжают подогревать интерес публики к своей новинке: однако если раньше они дразнили нас изображениями отдельных частей автомобиля, то теперь показали его целиком.
Кристина Извекова

Новые фотографии, опубликованные компанией Lexus накануне, лишь подтверждают, что серийный RZ построен по образу концептуального LF-Z Electrified, но не сильно отличается от других актуальных моделей марки. Та же агрессивная «морда» с дневными ходовыми огнями в форме молний, шестиугольная заглушка на месте радиаторной решетки, узкие фонари, соединенные полосой стоп-сигнала.

А вот салон японцы так и не показывают — вероятно, его мы увидим в следующих сериях или уже во время «живой» презентации, которая запланирована на 2022 год. Не раскрывают представители Lexus и технические характеристики кроссовера. Пока известно лишь то, что RZ базируется на платформе e-TNGA — той же «тележке», что лежит в основе Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Добавим, что появление Lexus RZ в России весьма вероятно, учитывая, что «премиалы» потихоньку осваивают сегмент «электричек» в нашей стране: вспомним Porsche Taycan, Audi e-tron, Jaguar I-Pace. Вряд ли «Лексус» откажется от возможности ухватить кусочек — хотя бы ради имиджа. А вот гибридные автомобили — к примеру, мощную версию нового NX — мы, скорее всего, не удивим. Ведь у массовых моделей основные продажи приходятся на бензиновые модификации.

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3 февраля 2022
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