Mazda объявила о приостановке работы своих заводов в Японии

- Проблемы с поставками связаны с похолоданием на востоке Северной Америки, — так объясняется двухдневный локдаун на двух японских заводах Mazda в официальном сообщении, размещенном на сайте компании.

Остановка предприятий может обернуться отставанием от графика выпуска готовых автомобилей бренда. Однако конкретных сведений на эту тему в заявлении компании не приводится.

Напомним, что летом прошлого года Mazda останавливала работу своих сборочных мощностей в Японии на 10 дней. Тогда причиной вынужденного простоя стали перебои в поставках электронных комплектующих.