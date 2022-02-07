Россияне раскупают кроссоверы Geely невероятными темпами

Компактный кроссовер Geely Coolray разошелся тиражом в 783 экземпляра, а 416 человек выбрали в январе новый Geely Atlas Pro. Кстати сказать, последний получил новую модификацию с передним приводом и традиционным гидромеханическим «автоматом» в трансмиссии. Впрочем, как и прежде модель можно заказать с преселективной коробкой передач и «мягким гибридом».

Замкнул тройку лидеров китайской марки в России обычный Gely Atlas, медленно и верно покидающий рынок. После того, как будут распроданы последние автомобили, дилеры станут предлагать клиентам исключительно Atlas Pro.

Стоит добавить, что через несколько месяцев у нас появится еще одна новинка от «поднебесной» марки. Речь идет о флагманском кроссовере Geely Monjaro, ранее известным под именем КХ11. Все подробности о модели можно узнать здесь.