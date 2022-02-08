Сколько денег россияне потратили на новые автомобили в 2021 году

Финансовая емкость рынка новых легковых автомобилей преодолела планку в 3 трлн. рублей впервые. Напомним, в 2020-м россияне отдали автосалонам порядка 2,5 трлн., а в «доковидном» 2019-м — 2,57 трлн. Тогда же, два года назад, был установлен прежний рекорд.

И вот он побит, но ничего удивительного в этом, в общем-то, нет. Во-первых, по итогам 2021-го вырос объем рынка — на 4,3%. Во-вторых, цены на автомобили подскочили до неприличного уровня. По данным агентства «Автостат», средняя стоимость легковушки в прошлом году увеличилась почти на 20%. В-третьих, важную роль сыграла жадность дилеров, которые отказывались продавать машины без зверских накруток.

Можно с уверенностью предположить, что по итогам 2022-го будет установлен новый финансовый рекорд, ведь легковушки продолжают стремительно дорожать. К слову, именно эта тема обсуждалась в последнем выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд». А послушать его можно, пройдя по этой ссылке.