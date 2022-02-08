В России рекордно подорожали новые грузовики

Как отмечает Russian Automotive Market Research, резкий рост цен начался под занавес 2020 года. И c того момента грузовики подорожали на 28,1% — в денежном выражении это более чем на 1 500 000 рублей. Так что сегодня средняя стоимость тяжелого комтранса составляет 7 500 000 ₽.

Надо признать, что российский рынок сейчас переживает бум продаж коммерческого транспорта, притом активнее других большегрузы скупают дорожники, активно возводящие трассу М12. Поэтому проивзодители и импортеры могут повышать цены, не боясь спада продаж.

Кроме того, в этой ситуации даже малоизвестные марки умудряются находить покупателей для своей продукции. Среди таких брендов — китайский Dayun, что решил попробовать себя на российском рынке. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.