В России рекордно подорожали новые грузовики

Фото производителя.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в 2021 российский рынок «проглотил» 97 900 новых грузовиков — сразу на 31% больше, чем было продано годом ранее. При этом, как оказалось, за последнее время выросли не только тиражи, но и стоимость коммерческого транспорта.
Алексей Кованов

Как отмечает Russian Automotive Market Research, резкий рост цен начался под занавес 2020 года. И c того момента грузовики подорожали на 28,1% — в денежном выражении это более чем на 1 500 000 рублей. Так что сегодня средняя стоимость тяжелого комтранса составляет 7 500 000 ₽.

Надо признать, что российский рынок сейчас переживает бум продаж коммерческого транспорта, притом активнее других большегрузы скупают дорожники, активно возводящие трассу М12. Поэтому проивзодители и импортеры могут повышать цены, не боясь спада продаж.

Кроме того, в этой ситуации даже малоизвестные марки умудряются находить покупателей для своей продукции. Среди таких брендов — китайский Dayun, что решил попробовать себя на российском рынке. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

автопродажи, авторынок, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
8 февраля 2022
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