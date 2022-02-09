Lexus показал новейший премиум-седан

Седан под незамысловатым названием Lexus Electrified Sedan пока представлен в качестве концепта. И, вероятно, в серию автомобиль обернется, получив иное модельное имя. О новинке известно, что в движение она, как и упомянутые выше кроссоверы, будет приводиться электродвигателем. Вот только никаких технических подробностей пока, увы, нет.

Внешне будущий седан имеет некоторое сходство с Lexus LS, но выглядит много эксцентричнее. Как охарактеризовали модель многочисленные пользователи социальных сетей, дизайн получился космическим и в духе трендов, которые задает японская марка автосообществу. Впрочем, некоторые поклонники бренда сумели разглядеть родство с немецким Porsche Panamera. Однако это не делает будущую новинку хуже. Скорее, наоборот.

Вероятнее всего, в основу нового электроседана ляжет модульная платформа e-TNGА. Автомобилю достанется увесистый букет инновационных опций и систем, отвечающих за безопасность и комфорт. В частности, функция автопилота.

Напомним, что недавно глава концерна Toyota Motor Акио Тойода заявил о грандиозных планах выкатить на мировую арену 30 новых моделей. А произойти это должно до 2030 года.