В Россию привезли на продажу партию редких Maserati

Кроме того, новинкам полагаются тормозные суппорты синего цвета, антрацитовая отделка кузовных элементов и, конечно, шильдики, напоминающие, что перед нами — не просто Levante, Ghibli или Quattroporte, а машина из специальной серии.

Салон отделан эффектными вставками из темно-синего углепластика, а также прострочкой синей и желтой нитями. На подголовниках вышиты логотипы марки, а на центральном тоннеле прикреплен памятный значок. Еще один принятный боунс — аудиосистема от Bowers & Wilkins.

Добавим, что исполнение MC Edition доступно только для машин с самым мощным мотором — битурбированным 3,8-литровым V8 отдачей в 580 л. с. Еще одно важное уточнение — заказать новинку можно и в России, но цены дистрибьютор бренда предоставляет строго по запросу.

Между тем, Maserati продолжает дорожные испытания нового кроссовера, который носит имя Grecale. Автомобиль запаздывает, так что пока мы можем посмотреть на шпионские фото прототипа этого компактного SUV.