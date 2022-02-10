Кто и зачем купил первый грузовик КамАЗ «Компас»

Первыми покупателями новых «Компасов» оказались… дилеры марки КамАЗ. То есть по факту вместо честной сделки мы видим всего лишь передачу предсерейных машин в опытную эксплуатацию. Дилеры, в свою очередь, соберут отзывы от водителей и механиков, чтобы затем тщательно расписать плюсы и минусы грузовой новинки.

В этом нет ничего удивительного — все производители коммерческого транспорта сначала отдают несколько грузовиков лояльным перевозчикам. Но на месте КамАЗа называть такую процедуру «первой отгрузкой» будет неправильно.

А вот реальные перевозчики, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», приобретать камазовский новодел пока не готовы. Как минимум потому, что «Компас» стоит дороже большинства своих конкурентов, а у дилеров пока нет ни запчастей, ни компетенций для ремонта и обслуживания этого семейства.

Напомним, что «Компас» представляет собой грузовичок марки JAC, к бескапотной кабине которого приладили другую оптику и решетку. Рама, подвески, двигатель, трансмиссия — тоже китайские. К слову, именно из-за «поднебесного» происхождения этот грузовик оказался дорогим, ведь КамАЗ не может претендовать на возмещение утилизационного сбора.