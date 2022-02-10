Новый Hyundai Solaris готовится к выходу на рынок

Известно, что новый «Солярис» получит освеженную светотехнику, бамперы, решетку радиатора и корму. Кроме того, модели наверняка достанутся продвинутые опции комфорта и умные системы безопасности. Как мы знаем, корейцы всегда стараются опережать конкурентов, предлагая в низком ценовом сегменте куда более богатый функционал.

Что касается технической начинки, то ожидается появление нового 1,5-литрового мотора с технологией «мягкого гибрида», обеспечивающего бесшумный пуск и плавное управление тягой. Иных подробностей о новинке пока, увы, нет.

К гадалке не ходи — будущий Hyundai Solaris займет место на конвейере питерского завода марки, отправив нынешнюю версию авто на пенсию.

Напомним, что сегодня «Солярис» стабильно удерживает позиции в ТОПе продаж на российском рынке. Ценник на модель стартует от 1 005 000 рублей без учета дилерских накруток.