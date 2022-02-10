Tesla опять отзывает десятки тысяч машин по всему миру

К дилерам пригласят владельцев электромобилей Tesla Model S и Model Y 2020–2022 годов выпуска, Model 3 выпущенных в 2021–2022 годах, а также Model X произведенных в тоже время.

Причина отзыва кроется в возможной неисправности системы управления стеклоочистителей. Точнее, в программном обеспечении. Специалисты должны переустановить «софт» для устранения ошибок.

Напомним, что это далеко не первый отзыв якобы инновационных машин. Так, в начале февраля стало известно, что звуковой сигнал, сигнализирующий о непристегнутом ремне безопасности, может не срабатывать при движении автомобиля. Тогда компания также сослалась на ошибки в программном обеспечении.