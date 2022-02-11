Пешеходы заставили Tesla отозвать почти 600 000 опасных автомобилей

Как выяснилось, 579 000 электромобилей Tesla вынуждены отправиться в автосервисы по причине опции Boombox — той самой «фишки», которая воспроизводит различные звуки и мелодии сквозь внешний динамик в автомобиле.

Оказывается, столь модную функцию эксперты Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) признали опасной для пешеходов. Специалисты пришли к мнению, что посторонние сигналы могут испугать пеших участников дорожного движения, спровоцировав потенциально аварийную ситуацию на проезжей части.

Теперь дилеры Tesla изменят прошивку, которая позволит заблокировать работу «бумбокса» через внешние источники звука. Под отзыв подпадают модели Tesla Model 3, сошедшие с конвейера в период с 2017-го по 2022 год, Model X, Y и S, выпущенные с 2020 года.