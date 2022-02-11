В Россию приехал новый китайско-казахский «бюджетник»

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Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители российского офиса JAC, обновленный лифтбек с модельным индексом J7, чье производство налажено на мощностях «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане, поступил в дилерские центры нашей страны. Первые автомобили уже доставлены в шоу-румы. Правда, купить их не так-то просто…
Мирон Горин

Для начала о том, что же принес 2022 модельный год автомобилю, созданному по лекалам итальянца Даниэля Гальоне, ранее рисовавшего красоток Alfa Romeo. Итак, внешние метаморфозы с JAC J7 коснулись светотехники, получившей динамические указатели поворотов и диодную полоску по всей корме. Кроме того, цветовая гамма пополнилась парочкой свежих оттенков — синим и темно-серым «металликом».

Под капотом — без инноваций. Тут по-прежнему трудится 1,5-литровый наддувный двигатель, выдающий 136 сил. Коробка передач — на выбор — механическая «шестиступка», либо бесступенчатый вариатор.

Что касается интерьера, то салон обзавелся комбинированной отделкой, а мультимедийно-развлекательный комплекс научился понимать язык смарфтонов. Помимо прочего, во всех версиях без исключения появилась функция подогрева сидений, а наряду с фронтальными и боковыми «эйрбегами» автомобилю достались дополнительные шторки безопасности. Причем и для передних, и для задних седоков.

В России освеженный JAC J7 доступен в трех комплектациях по цене от 1 399 000 рублей. Вот только из-за сбоев в поставках далеко не факт, что вы найдете «живую» машину в автосалоне. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» сразу в нескольких дилерских центрах, ждать лифтбэк после оформления заказа придется по меньшей мере до апреля.

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11 февраля 2022
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