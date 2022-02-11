Зачем Ростех построил новый автозавод в Нижнем Новгороде

Новое производство займется выпуском специализированного транспорта по госзаказам — это автомобили для скорой помощи, полиции, а также машины для перевозки людей с ограниченными возможностями.

Строить спецтранспорт планируется на базе LADA Largus, газовских «Газелей» и «Соболей». Притом завод уже имеет заказы на 6 000 единиц техники, который планируется выполнить до конца года.

И продолжая тему российского автопрома. «Группа ГАЗ» всерьез пошла в атаку на конкурентов, причем в разных сегментах, затыкая за пояс и КамАЗ, и УАЗ. Очередной тому пример — полноприводный «Соболь NN» с кузовом «пикап». Похоже, дни ульяновской «Буханки» сочтены…