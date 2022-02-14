Mazda подняла цены на все автомобили в России

По информации «Цена Авто», все модели «Мазда» в России «потяжелели» на 1,8—2%. Так, седан Mazda6 прибавил в стоимости от 35 000 до 55 000 рублей, а кроссовер Mazda CX-5 стал дороже на 36 000—60 000 в дешевеющей российской валюте.

Переписанные розничные цены, рекомендованные дилерам производителем, теперь отталкиваются от 1 878 000 рублей за «шестерку» и от 1 995 000 рублей — за CX-5. И это, добавим, без учета дилерской наценки за «волшебное» дополнительное оборудование.

Кстати, эксперты портала «АвтоВзгляд» пришли к выводу, что в наступившем, 2022 году львиная доля российских автолюбителей попросту не смогут приобрести новенький автомобиль. И вот, собственно, почему.