У Hyundai Solaris появилась спортивная версия для России

Сразу об отличиях: отличить Hyundai Solaris Sportline можно по наличию заднего спойлера, бокового молдинга и боковым зеркалам черного цвета. Выбор цветов кузова ограничен белым, черным, серебристым, синим, красным и оранжевым вариантами.

Внутренние обивки дверей опортивленного седана украшены кожаными вставкам, а сиденья имеют комбинированную обивку «экокожа плюс ткань». Вполне логично, что специальная версия Sportline оснащается только самым мощным — 1,6-литровым 123-сильным — двигателем из имеющейся гаммы.

И еще. Совсем недавно словосочетание «бюджетник за миллион» казалось дикостью. А теперь — это рыночные реалии! Во всяком случае, пресловутый Hyundai Solaris, на ценообразование которого равняются и другие производители доступных седанов, теперь стоит минимум 1 005 000 рублей.

Кстати, не секрет, что марка Hyundai сейчас вовсю работает над новым поколением «Соляриса». Но если нынешняя версия модели — это строго седан, то со со сменой поколений гамма кузовов расширится за счет появления универсала.