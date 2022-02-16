5 самых продаваемых автомобилей на Украине

Справедливости ради стоит сказать, что на Украине и без всепланетных разногласий дела на авторынке шли, мягко говоря, не очень. Продажи — вялые, хотя и демонстрирующие положительную динамику, а заводы ввиду столь низкой покупательской способности работают много слабее заявленных мощностей.
Между тем, по итогам 2021 года в Незалежной было реализовано 103 245 новеньких автомобилей, что на 21% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в России рынок прирос на 4,3%, а объем продаж составил почти 1,7 млн легковушек. И если у нас брендом-бестселлером остается родная LADA, то на Украине ТОП самых востребованных авто возглавляет Toyota. Следом за ней идут марки Renault и Kia. Как, впрочем, и в России. За исключением лишь того, что корейский бренд слегка опередил французов по числу реализованных машин.
Что касается моделей, то больше всего украинцы раскупают кроссоверы Kia Sportage, нашедшие 7100 новых владельцев. У нас же этот автомобиль занимает только 16 позицию в годовом рейтинге продаж, собрав без малого 25 000 заказов. Вторым по популярности на Украине оказался кроссовер Toyota RAV4 с показателем 6100 проданных автомобилей. В России же «японец» разошелся тиражом почти в 39 000 экземпляров, застолбив за собой 11 место в общем зачете. А тройку лидеров украинского рынка занял Renault Duster, которому свое предпочтение отдали 5400 человек. У нас «Дастер» обосновался на девятой строчке «хит-парада», завоевав признание немногим меньше 41 500 россиян.
Четвертым по востребованности у украинцев является Renault Sandero. За эту модель гривной проголосовали 3300 человек. В России «француз» осел на 17 месте с результатом в 22 386 реализованных автомобилей. И, наконец, ТОП-5 украинских автопродаж венчает Toyota Land Cruiser Prado, которым в минувшем году обзавелись 2 600 потребителей. У нас «Прадик» любят куда больше, хотя в ТОП-25 самых популярных машин на российском рынке японский внедорожник и не попал.
Напомним, что наибольшим спросом у российских покупателей пользуется LADA Vesta, которую в минувшем году выбрали 113 698 человек. Самая востребованная иномарка — Kia Rio, охмурившая без малого 83 000 россиян, а самый популярный кроссовер — Hyundai Creta, разошедшийся в количестве более 68 000 штук.