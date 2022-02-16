5 самых продаваемых автомобилей на Украине

Что касается моделей, то больше всего украинцы раскупают кроссоверы Kia Sportage, нашедшие 7100 новых владельцев. У нас же этот автомобиль занимает только 16 позицию в годовом рейтинге продаж, собрав без малого 25 000 заказов. Вторым по популярности на Украине оказался кроссовер Toyota RAV4 с показателем 6100 проданных автомобилей. В России же «японец» разошелся тиражом почти в 39 000 экземпляров, застолбив за собой 11 место в общем зачете. А тройку лидеров украинского рынка занял Renault Duster, которому свое предпочтение отдали 5400 человек. У нас «Дастер» обосновался на девятой строчке «хит-парада», завоевав признание немногим меньше 41 500 россиян.

Четвертым по востребованности у украинцев является Renault Sandero. За эту модель гривной проголосовали 3300 человек. В России «француз» осел на 17 месте с результатом в 22 386 реализованных автомобилей. И, наконец, ТОП-5 украинских автопродаж венчает Toyota Land Cruiser Prado, которым в минувшем году обзавелись 2 600 потребителей. У нас «Прадик» любят куда больше, хотя в ТОП-25 самых популярных машин на российском рынке японский внедорожник и не попал.

Напомним, что наибольшим спросом у российских покупателей пользуется LADA Vesta, которую в минувшем году выбрали 113 698 человек. Самая востребованная иномарка — Kia Rio, охмурившая без малого 83 000 россиян, а самый популярный кроссовер — Hyundai Creta, разошедшийся в количестве более 68 000 штук.