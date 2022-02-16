Затягивать пояса больше некуда: россияне не могут купить себе даже LADA

Портал «АвтоВзгляд» провел опрос среди многочисленных читателей, поинтересовавшись суммой, которую потребители готовы отдать за покупку новенького автомобиля. Итоги голосования, надо признать, оказались удручающими.

Так, 54% из 2500 принявших в исследовании участников сообщили о невозможности купить даже LADA дешевле 1 000 000 рублей. При этом 20% респондентов пресловутый миллион таки потратить готовы, но это максимум, на что они способны.

Чуть меньше — 15% — выразили готовность расстаться с 1 500 000 рублей на покупку нового автомобиля, а 7% изъявили желание приобрести машину стоимостью под 2 000 000 рублей, но только в случае оформления кредита. И лишь 5% сообщили о способности обновлять свое транспортное средство каждые три года вне зависимости от цены и каких-либо кризисов.