Затягивать пояса больше некуда: россияне не могут купить себе даже LADA

Фото из открытых источников
Кризисные катаклизмы, ударившие по здоровью и карманам населения, похоже, в пух и прах разнесли покупательскую способность населения. Подорожание всего и вся ожидаемо вынудило российских граждан отказаться от обновления автопарка. Во всяком случае, большинство наших соотечественников сегодня не может позволить себе даже «Ладу». Что дальше?
Вячеслав Василенко

Портал «АвтоВзгляд» провел опрос среди многочисленных читателей, поинтересовавшись суммой, которую потребители готовы отдать за покупку новенького автомобиля. Итоги голосования, надо признать, оказались удручающими.

Так, 54% из 2500 принявших в исследовании участников сообщили о невозможности купить даже LADA дешевле 1 000 000 рублей. При этом 20% респондентов пресловутый миллион таки потратить готовы, но это максимум, на что они способны.

Чуть меньше — 15% — выразили готовность расстаться с 1 500 000 рублей на покупку нового автомобиля, а 7% изъявили желание приобрести машину стоимостью под 2 000 000 рублей, но только в случае оформления кредита. И лишь 5% сообщили о способности обновлять свое транспортное средство каждые три года вне зависимости от цены и каких-либо кризисов.

Итоги опроса наших читателей.
Фото: АвтоВзгляд

Что ж, итоги опроса вполне себе очевидны. Большинство россиян не тянет покупку дорогого автомобиля, да и люди с достатком выше среднего тоже, судя по всему, все быстрее примыкают к основной массе беднеющего населения.

Скажем больше: в обозримом будущем автомобиль (точнее, LADA) для львиной доли российских граждан и вовсе превратится в роскошь. Спасибо не только коронавирусному апокалипсису, повлекшему за собой дефицит и всеобщее подорожание, но и качелям курсов валют, а также вновь обострившимся трениям между Россией и Украиной (читай — Россией и миром).

Вот только пояса-то затягивать уже некуда — истощенный народ от нехватки нервов и средств, стремительно теряет и силы, и веру в будущее.

автопродажи, авторынок, кризис, автозаводы, коронавирус
16 февраля 2022
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