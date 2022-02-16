АВТОВАЗ заменит французские коленвалы российскими

Выпуск кованых стальных коленвалов по технологии компании Forges de Courcelles через несколько месяцев наладит совместное предприятие Forges de Courcelles и воронежского машиностроительного завода «Тяжмехпресс». Ведь именно воронежцы поставляют во Францию горячештамповочные прессы, на которых штампуются те самые коленвалы, которые затем импортируются в Россию.

Компания уже получила письмо от АВТОВАЗа, которое гарантирует заключение пятилетнего контракта на ежегодную закупку 250 тысяч кованых коленвалов. Вторым заказчиком стал российский завод Hyundai, которому требуется 110 тысяч деталей.

- Кроме того, идут переговоры и с другими производителями автомобилей. Это китайский Haval, не так давно открывший завод в Тульской области. Это Volkswagen. Это ПСМА Рус — калужский завод, который производит автомобили марок Citroen, Peugeot, Opel и Mitsubishi, — рассказал «Московскому бизнес-порталу» управляющий партнер предприятия Лев Гниденко.

Кстати, чугунные валы для моторов Hyundai будет делать другой производитель — «УАЗ-Автокомпонент». Их валы делаются на современном оборудовании из высокопрочного чугуна марки ВЧ70 — он считается очень прочным и качественным.