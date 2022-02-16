АВТОВАЗ заменит французские коленвалы российскими

Фото: АвтоВзгляд.
Как известно, коленчатые валы старых вазовских двигателей выполнены из чугуна, тогда как для моторов H4 применяются стальные, выполненные методом изотермической штамповки. АВТОВАЗ уже давно выпускает агрегаты серии H4 на своих мощностях, однако до сих пор коленвалы для них приходилось закупать за границей.
Алексей Кованов

Выпуск кованых стальных коленвалов по технологии компании Forges de Courcelles через несколько месяцев наладит совместное предприятие Forges de Courcelles и воронежского машиностроительного завода «Тяжмехпресс». Ведь именно воронежцы поставляют во Францию горячештамповочные прессы, на которых штампуются те самые коленвалы, которые затем импортируются в Россию.

Компания уже получила письмо от АВТОВАЗа, которое гарантирует заключение пятилетнего контракта на ежегодную закупку 250 тысяч кованых коленвалов. Вторым заказчиком стал российский завод Hyundai, которому требуется 110 тысяч деталей.

- Кроме того, идут переговоры и с другими производителями автомобилей. Это китайский Haval, не так давно открывший завод в Тульской области. Это Volkswagen. Это ПСМА Рус — калужский завод, который производит автомобили марок Citroen, Peugeot, Opel и Mitsubishi, — рассказал «Московскому бизнес-порталу» управляющий партнер предприятия Лев Гниденко.

Кстати, чугунные валы для моторов Hyundai будет делать другой производитель — «УАЗ-Автокомпонент». Их валы делаются на современном оборудовании из высокопрочного чугуна марки ВЧ70 — он считается очень прочным и качественным.

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16 февраля 2022
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