Mercedes-Benz показал EQE в необычном AMG-наряде

Версия AMG отличается от обычной модели иными бамперами, черной фальшрадиаторной решеткой и спойлером на крышке багажника.

Что касается модификаций, то пока немцы показали лишь две: Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC и Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+. Обе располагают двумя электродвигателями и полным приводом. Базовая модификация выдает 476 л. с., а дальность хода равна 533 км. Старшая развивает уже 625 л. с., а пробег составляет 518 км. Система зарядки такова, что позволяет пополнить запах хода на 180 км всего за 15 минут.

Компания сообщила, что поставка машин дилерам начнут в этом году, однако цен не раскрыла. Мы с нетерпением ждем «прайсов», поскольку автомобиль точно привезут в Россию. На официальном сайте уже появилась информация о «гражданском» EQE. Так что, скорее всего, у нас будет и вариант AMG.