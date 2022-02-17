Porsche Macan получил в России новую модификацию

Если раньше модификацией Т могли похвастать только забористые Porsche 911 и 718, то теперь такая версия есть и в арсенале кроссовера Macan. В движение автомобиль приводится турбированным движком о двух литрах мощностью 265 сил (400 Нм крутящего момента).

Коробка передач — фирменный семискоростной «преселектив» PDK с парой сцеплений, распределяющий тягу по обеим осям. Примечательно, что коктейль Sport Chrono доступен уже в «базе».

И свою первую сотню с места Macan T разменивает за 6,2 секунды, ускоряясь до пиковых 232 км/ч. Как уже было сказано, автомобилю достались свежие настройки подвесок и функции управления вектором тяги, а также более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости.

Кроме того, кроссовер стал на 15 мм ниже, а при выборе пневмоподвески «Макан» может «присесть» еще на 10 мм.

Внешне Porsche Macan T можно отличить по темно-серым вставкам на кузове, включая 20-дюймовые «катки», а в салоне невозможно не заметить освеженные кресла, рулевое колесо и карбоновые элементы декора.

Цены на такой «Макан» стартуют от 6 120 000 рублей.