В Россию привезли новую Audi RS 3 за 6 000 000 рублей

В 2020 году Audi выкатила четвертое поколение A3, а прошлым летом пришло время презентовать самую быструю версию этой модели — RS3. Скоростную «эрэску» легко отличить от менее экстремальной S3 по иному обвесу, огромным воздухозаборникам, а также по двум большим трубам выхлопной системы вместо четырех.

Но главное — не декор, а техника: под капотом свое присутствие смогла сохранить без преувеличения легендарная рядная «турбопятерка» объемом 2,5 литра. Выдать больше 400 л. с. двигатель, похоже, не способен, но крутящий момент удалось повысить до 500 Нм против прежних 480.

В России новые Audi RS 3 Sedan и Audi RS 3 Sportback доступны для заказа по цене от 5 800 000 рублей. И это, надо заметить, один из самых доступных вариантов, чтобы приобрести автомобиль, который разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды.