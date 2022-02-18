Skoda скоро предложит россиянам обновленный кроссовер Karoq

Так, рестайлинговый Skoda Karoq недавно прошел процедуру обязательной сертификации, по итогам которой было получено Одобрение типа транспортного средства. Из него мы знаем, что модель сохранит нынешний набор силовых агрегатов.

Это значит, что атмосферный и турбированный моторы объемом 1,6 и 1,4 литра останутся под капотом кроссовера. Для первого можно выбирать между 5-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным «автоматом», для второго базовой является АКП на восемь ступеней, но при заказе полного привода придется довольствоваться «роботом» DSG на семь передач.

Пока чешская марка не раскрыла, когда обновленные SUV нижегородской сборки начнут поступать к дилером. Также неизвестно, на сколько дороже окажется посвежевшая версия. Но дорестайлинговый вариант дилеры теоретически должны отдавать по цене от 1 705 000 рублей. Правда, как мы знаем, теория сегодня сильно отличается от практики.