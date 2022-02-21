АВТОВАЗ может остановить выпуск машин из-за обострения на Украине

Глава Renault Лука де Мео предупредил инвесторов, что российский АВТОВАЗ, на 68% принадлежащий этой французской компании, может испытать дефицит комплектующих для сборки автомобилей LADA и Renault. По словам топ-менеджера, эскалация ситуации вокруг Украины грозит «еще одним кризисом в цепочке поставок».

Возможные санкции в отношении РФ со стороны США, которыми они угрожают на случай «вторжения России на Украину», по мнению экспертов, самым серьезным образом скажутся на абсолютно всех российских автопроизводителях, несмотря на то, что те основную массу своей продукции реализуют исключительно на отечественном рынке, пишет Financial Times. Сообщается, что тяжесть последствий будет напрямую зависеть от набора экономических и политических средств, которые будет готова применить американская сторона.