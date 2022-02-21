АВТОВАЗ снова начал приносить прибыль

Фото производителя.
Группа Renault опубликовала финансовый отчет за 2021 год. Российской публике этот документ может быть интересен тем, что он вдобавок содержит финансовые результаты «нашего» АВТОВАЗа.
Алексей Кованов

Итак, в прошлом году АВТОВАЗ принес 166 миллионов евро чистой прибыли, что заметно больше, чем было в 2019-м, когда российский автогигант заработал 72 миллиона. В карантинном 2020-м предприятие вообще показала чистый убыток, притом весьма серьезный — аж 196 миллионов евро.

В отчете заявлено, что столь великолепных показателей удалось добиться во многом благодаря росту цен на новые автомобили. Кроме того, на руку компании пошло то, что публика охотнее брала более дорогие модели — «Весту» вместо дефицитной «Гранты».

Еще один любопытный факт: капитальные затраты выросли со 172 до 229 миллионов евро! А значит, в Тольятти сейчас вовсю работают над разработкой и запуском новых моделей.

Так, в следующем году АВТОВАЗ выпустит принципиально новую модель — об этом открыто говорят сами заводчане, включая Оливье Морне, исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за машина.

АВТОВАЗ, производители, производство, автозаводы
21 февраля 2022
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