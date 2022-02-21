АВТОВАЗ снова начал приносить прибыль

Итак, в прошлом году АВТОВАЗ принес 166 миллионов евро чистой прибыли, что заметно больше, чем было в 2019-м, когда российский автогигант заработал 72 миллиона. В карантинном 2020-м предприятие вообще показала чистый убыток, притом весьма серьезный — аж 196 миллионов евро.

В отчете заявлено, что столь великолепных показателей удалось добиться во многом благодаря росту цен на новые автомобили. Кроме того, на руку компании пошло то, что публика охотнее брала более дорогие модели — «Весту» вместо дефицитной «Гранты».

Еще один любопытный факт: капитальные затраты выросли со 172 до 229 миллионов евро! А значит, в Тольятти сейчас вовсю работают над разработкой и запуском новых моделей.

Так, в следующем году АВТОВАЗ выпустит принципиально новую модель — об этом открыто говорят сами заводчане, включая Оливье Морне, исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за машина.