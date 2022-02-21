Новый Mercedes-Benz E-класса могут представить уже в этом году

Фотошпионы выложили в сеть изображения сразу двух версий седана, которые проходят дорожные испытания в одной из северных стран Европы.

Судя по фото, дизайн нового поколения станет эволюционным и в нем не будет никаких революций. Тут немцы осторожничают, ведь «ешка» пользуется популярностью во многих странах мира и дизайнеры не хотят испортить внешность.

На данный момент известно, что в линейке двигателей будут умеренные гибриды в основе которых лежит наддувный «дизель», а также подзаряжаемый плагин-гибриды. У версии AMG не станет мощного V8. Его место займет, опять же, гибридный силовой агрегат.