Почему необходимо прогревать музыкальную систему в машине

Даже самые простые музыкальные системы подвержены влиянию низких температур. Сеть пестрит историями, когда обычная штатная магнитола после ночной стоянки не ловила радиостанции, или делала это плохо, с шумами. А в более дорогих комплексах замерзали сенсорные панели, и управлять не только музыкой, но и климатом становилось невозможно.
А дело в том, что в холод свойства материалов меняются. Металл и дерево изменяют заявленные характеристики, и есть риск, что дорогая акустика получит повреждения. То есть прогревать «музыку» надо. Но как?
Для начала требуется хорошо прогреть салон, чтобы в нем установилась комфортная температура. Этому особо следует уделить внимание в подержанных машинах, где стоят старенькие CD-магнитолы. Ведь за годы эксплуатации смазка в CD-приводах высыхает и в холода привод начинает работать неверно. CD-чейндер заклинит, или диск застрянет внутри музыкальной системы. Кроме того, может работать с перебоями и считывающее устройство.
Прогревать нужно и сабвуфер. Хорошо, если он находится в салоне под креслом водителя. А вот если его расположили в багажнике, придется ждать, пока теплый воздух поступит и в «хозблок». Ожидание пойдет на пользу, ведь «саб» — штука дорогая и его поломка сильно огорчит кошелек.
С колонками тоже надо быть аккуратнее, особенно с теми, что проработали лет десять. В холод они дубеют, поэтому, включая музыку, начинают испытывать повышенные нагрузки. В результате некоторые материалы, скажем, полиуретан, может просто треснуть, когда водитель захочет сделать громче.
Тут совет такой же — сначала прогрейте салон и только потом включайте музыку. При этом не надо сразу на полную мощность врубать рок. Лучше поставить спокойные песни на малой громкости. Это даст время прогреться динамикам — их эластичные элементы станут мягче. А вот после этого, со спокойной душой, ставьте самый жесткий «металл» и не беспокойтесь за сохранность музыкальных компонентов. Они не сломаются.