Почему необходимо прогревать музыкальную систему в машине

Даже самые простые музыкальные системы подвержены влиянию низких температур. Сеть пестрит историями, когда обычная штатная магнитола после ночной стоянки не ловила радиостанции, или делала это плохо, с шумами. А в более дорогих комплексах замерзали сенсорные панели, и управлять не только музыкой, но и климатом становилось невозможно.

А дело в том, что в холод свойства материалов меняются. Металл и дерево изменяют заявленные характеристики, и есть риск, что дорогая акустика получит повреждения. То есть прогревать «музыку» надо. Но как?

Для начала требуется хорошо прогреть салон, чтобы в нем установилась комфортная температура. Этому особо следует уделить внимание в подержанных машинах, где стоят старенькие CD-магнитолы. Ведь за годы эксплуатации смазка в CD-приводах высыхает и в холода привод начинает работать неверно. CD-чейндер заклинит, или диск застрянет внутри музыкальной системы. Кроме того, может работать с перебоями и считывающее устройство.