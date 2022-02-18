Почему необходимо прогревать музыкальную систему в машине

Фото из открытых источников
Уже немало написано о том, что в холода обязательно нужно перед поездкой прогревать двигатель, коробку передач и салон авто. Но мало кто знает, что музыкальная система тоже требует «разогрева». О том, как это правильно делать и что будет, если от процедуры отказаться, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Даже самые простые музыкальные системы подвержены влиянию низких температур. Сеть пестрит историями, когда обычная штатная магнитола после ночной стоянки не ловила радиостанции, или делала это плохо, с шумами. А в более дорогих комплексах замерзали сенсорные панели, и управлять не только музыкой, но и климатом становилось невозможно.

А дело в том, что в холод свойства материалов меняются. Металл и дерево изменяют заявленные характеристики, и есть риск, что дорогая акустика получит повреждения. То есть прогревать «музыку» надо. Но как?

Для начала требуется хорошо прогреть салон, чтобы в нем установилась комфортная температура. Этому особо следует уделить внимание в подержанных машинах, где стоят старенькие CD-магнитолы. Ведь за годы эксплуатации смазка в CD-приводах высыхает и в холода привод начинает работать неверно. CD-чейндер заклинит, или диск застрянет внутри музыкальной системы. Кроме того, может работать с перебоями и считывающее устройство.

Фото из открытых источников

Прогревать нужно и сабвуфер. Хорошо, если он находится в салоне под креслом водителя. А вот если его расположили в багажнике, придется ждать, пока теплый воздух поступит и в «хозблок». Ожидание пойдет на пользу, ведь «саб» — штука дорогая и его поломка сильно огорчит кошелек.

С колонками тоже надо быть аккуратнее, особенно с теми, что проработали лет десять. В холод они дубеют, поэтому, включая музыку, начинают испытывать повышенные нагрузки. В результате некоторые материалы, скажем, полиуретан, может просто треснуть, когда водитель захочет сделать громче.

Тут совет такой же — сначала прогрейте салон и только потом включайте музыку. При этом не надо сразу на полную мощность врубать рок. Лучше поставить спокойные песни на малой громкости. Это даст время прогреться динамикам — их эластичные элементы станут мягче. А вот после этого, со спокойной душой, ставьте самый жесткий «металл» и не беспокойтесь за сохранность музыкальных компонентов. Они не сломаются.

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19 февраля 2022
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