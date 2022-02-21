В Атлантике несколько дней полыхает судно-автовоз, перевозившее 4000 элитных машин

Лишь к 21 февраля первое пожарное судно добралось до точки в Атлантическом океане, где с 16 февраля полыхает пожар на судне-автовозе Felicity Ace, принадлежащем сингапурской компании MOL Ship Management. В начале катастрофы оно подало сигнал бедствия и португальские ВМФ с помощью вертолета эвакуировали всех 22-ух членов экипажа.

Транспортник вез автомобили производства Volkswagen Group из Эмдена в Германии, где расположен один из заводов Volkswagen, в американский Дэвисвилл, штат Род-Айленд. Известно, что на борту находится 3 965 автомобилей лимитированных серий Porsche, Audi и Lamborghini. Сообщается, что первые пожарные суда должны были прибыть к терпящему бедствие Felicity Ace к понедельнику.