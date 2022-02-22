АВТОВАЗ рассказал, когда дилеров LADA «завалят» машинами

Итак, АВТОВАЗ, наконец, сумел отыскать альтернативных поставщиков электронных компонентов. Об этом на профсоюзной конференции рассказал заводчанам вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко.

Реальные поставки деталей начнутся в ближайшие недели, но полностью нормализовать поставки машин дилерам удастся, ориентировочно, в мае. Во всяком случае, прямо сейчас автогигант только заключает договора с производителями электроники.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в 2021 году площадки в Тольятти и Ижевски из-за дефицита комплектующих были вынуждены останавливать конвейеры, либо — выпускать некомплектные автомобили. По этой причине не было собрано около 109 000 машин.

По всей видимости, решение «полупроводниковой проблемы» ускорило запуск рестайлинговой LADA Vesta (в СМИ новинку чаще называют LADA Vesta FL). Во всяком случае, она, наконец, прошла через процедуру обязательной сертификации.