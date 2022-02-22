DAF удивит перевозчиков новым поколением развозных грузовиков

Если XF, XG и XG⁺ — это флагманы, то CF — региональные тягачи, самосвалы, мусоровозы и специальные шасси. Впрочем, все эти семейства будут унифицированы, но младшему уготованы более компактная кабина, более дешевые материалы отделки и другие упрощения.

При этом производитель уверяет, что этот CF удивит высочайшим уровнем безопасности, эффективности, низкого уровня выбросов, а также комфорта водителя. Кроме того, обещаны отменные плавность хода и управляемость.

DAF представит новое поколение развозных грузовиков во второй половине года. Впрочем, в России компактные «цэ-эфки» пользуются крайне ограниченным спросом… А вот флагманскую серию наши транспортники очень ждут.

Кстати, как выяснил портал «АвтоВзгляд», «Грузовиком года 2022» совершенно заслуженно стало как раз новое поколение большегрузов DAF. Более того, у конкурентов просто не было шансов: если «голландец» набрал 150 баллов, то его ближайший преследователь, IVECO T-Way — только 42.