Rolls-Royce опроверг слухи о приостановке поставок запчастей в Россию

И вот британцы опровергли слухи про остановку поставок и заявили, что данный вброс никак не соответствует реальному положению дел. Все поставки осуществляются в обычном режиме, согласно стандартным срокам.

Кроме того, представители компании дали понять, что каких-либо планов по ограничениям отгрузок запчастей в Россию нет. Компания продолжает работу, обслуживает клиентов и оказывает необходимую поддержку всем своим дилерам, где бы они ни находились.

Напомним, что ранее британцы сообщали о том, что взяли курс на электрификацию своего модельного ряда. Первой моделью Rolls-Royce с инновационной силовой установкой станет Spectre.