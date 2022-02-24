Stellantis опроверг сообщения о закрытии автосборочного завода в России из-за Украины

– Если реальность будет такова, что мы не сможем производить поставки на завод, мы будем вынуждены либо перенести это производство на другие заводы, либо ограничить его, — цитирует газета Wall Street Journal главу концерна Stellantis Карлоса Тавареса.

В России группа Stellantis представлена брендами Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep, Fiat Professional и занимается сборкой ряда моделей своих авто на территории промышленного кластера «Росва» в Калужской области.

Портал «АвтоВзгляд» связался с российским офисом Stellantis. По словам представителей бренда, ни о каком свертывании или закрытии российского производства в связи с западными санкциями в отношении России речи не идет. Планы такого рода также отсутствуют. Компания работает на территории России в обычном режиме.