Stellantis опроверг сообщения о закрытии автосборочного завода в России из-за Украины

фото компании-производителя
Руководство автопроизводителя Stellantis изучает вопрос переноса своего завода из России, либо или свертывание объемов производства из-за санкций, которые будут наложены на РФ в связи с украинским кризисом. Такое сообщение, по данным портала «АвтоВзгляд» распространили ряд американских СМИ.
Максим Строкер

– Если реальность будет такова, что мы не сможем производить поставки на завод, мы будем вынуждены либо перенести это производство на другие заводы, либо ограничить его, — цитирует газета Wall Street Journal главу концерна Stellantis Карлоса Тавареса.

В России группа Stellantis представлена брендами Peugeot, Citroёn, Opel, Jeep, Fiat Professional и занимается сборкой ряда моделей своих авто на территории промышленного кластера «Росва» в Калужской области.

Портал «АвтоВзгляд» связался с российским офисом Stellantis. По словам представителей бренда, ни о каком свертывании или закрытии российского производства в связи с западными санкциями в отношении России речи не идет. Планы такого рода также отсутствуют. Компания работает на территории России в обычном режиме.

авторынок, автозаводы
24 февраля 2022
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