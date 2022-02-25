Из-за украинского кризиса крупнейший производитель микрочипов оставит Россию без новых машин

Тайваньская TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) официально уведомила своих российских контрагентов о том, что власти США требуют от компании свернуть с ними сотрудничество, а также о том, что она намерена выполнять американские санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. TSMC — крупнейший производителей полупроводников в мире. Продукцию компании используют Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia, не говоря уже о поставщиках электроники для мирового автопрома, сообщает «Коммерсант».

Это означает, что Россия в самое ближайшее время может остаться не только без компьютеров и смартфонов, но и без новых автомобилей, поскольку все они напичканы электроникой — от двигателя и трансмиссии до опций и мультимедийных систем. В связи с этим, крайне показателен тот факт, что российский офис Renault и АВТОВАЗ (чей контрольный пакет принадлежит Renault) объявили о приостановке выпуска своих автомобилей в России все по той же причине: украинские события. По официальной версии — на несколько дней, до прояснения обстановки с цепочками поставок. В какую сторону эта самая обстановка во-вот «прояснится», можно уже догадаться — на примере TSMC.