Из-за украинского кризиса крупнейший производитель микрочипов оставит Россию без новых машин

фото: компания-производитель
Из-за спецоперации российских вооруженных сил на Украине в отношении нашей страны введены, как и прогнозировал портал «АвтоВзгляд», санкции на поставку комплектующих для микроэлектроники. Что, скорее всего, крайне пагубно отразится на отечественном авторынке.
Максим Строкер

Тайваньская TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) официально уведомила своих российских контрагентов о том, что власти США требуют от компании свернуть с ними сотрудничество, а также о том, что она намерена выполнять американские санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. TSMC — крупнейший производителей полупроводников в мире. Продукцию компании используют Apple, AMD, Qualcomm и Nvidia, не говоря уже о поставщиках электроники для мирового автопрома, сообщает «Коммерсант».

Это означает, что Россия в самое ближайшее время может остаться не только без компьютеров и смартфонов, но и без новых автомобилей, поскольку все они напичканы электроникой — от двигателя и трансмиссии до опций и мультимедийных систем. В связи с этим, крайне показателен тот факт, что российский офис Renault и АВТОВАЗ (чей контрольный пакет принадлежит Renault) объявили о приостановке выпуска своих автомобилей в России все по той же причине: украинские события. По официальной версии — на несколько дней, до прояснения обстановки с цепочками поставок. В какую сторону эта самая обстановка во-вот «прояснится», можно уже догадаться — на примере TSMC.

автопродажи, авторынок, автозаводы
25 февраля 2022
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