Автомобили Bentley станут еще более эксклюзивными благодаря уникальным запчастям

Итак, системы аддитивного производства преобразуют объемные CAD-модели в физические детали. Новаторы из команды Bentley активно применяют 3D-печать для выполнения самых разных задач: например, создания рабочих приспособлений, а также для производства компонентов прототипов (в том числе — для изготовления полномасштабных моделей силовых агрегатов и образцов для тестирования в аэродинамической трубе).

В будущем эта технология будет также использоваться для мелкосерийного производства компонентов и индивидуализации автомобилей. Так что Bentley станут еще более эксклюзивными.

Кстати, недавно представители компании Bentley подтвердили слухи о том, что в 2025 году они представят публике совершенно новый автомобиль. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.