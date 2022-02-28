Автомобили Bentley станут еще более эксклюзивными благодаря уникальным запчастям

Фото производителя.
Инвестиции в размере трех миллионов фунтов стерлингов позволили вдвое увеличить объем 3D-печати (аддитивного производства) на заводе Bentley в английском городе Крю. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, для чего британцам пригодятся такие технологии.
Алексей Кованов

Итак, системы аддитивного производства преобразуют объемные CAD-модели в физические детали. Новаторы из команды Bentley активно применяют 3D-печать для выполнения самых разных задач: например, создания рабочих приспособлений, а также для производства компонентов прототипов (в том числе — для изготовления полномасштабных моделей силовых агрегатов и образцов для тестирования в аэродинамической трубе).

В будущем эта технология будет также использоваться для мелкосерийного производства компонентов и индивидуализации автомобилей. Так что Bentley станут еще более эксклюзивными.

Кстати, недавно представители компании Bentley подтвердили слухи о том, что в 2025 году они представят публике совершенно новый автомобиль. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

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28 февраля 2022
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