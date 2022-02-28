Bosch обещает оперативно ликвидировать мировой кризис микрочипов

Так, инвестиции в новые производственные мощности составят более 250 миллионов евро. Такие вложения позволят построить дополнительный производственный корпус, создав 3 600 квадратных метров ультрасовременных помещений.

Уточним, что производство полупроводниковых пластин в Ройтлингене осуществляется по 150- и 200-миллиметровой технологии, а в Дрездене выпускаются чипы на 300-миллиметровых пластинах. На обоих заводах применяются новейшие технологии.

И еще. После нескольких лет разработок компания Bosch начинает серийное производство силовых полупроводников из карбида кремния. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности, для чего нужен этот без преувеличения инновационный материал.