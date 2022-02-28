Bosch обещает оперативно ликвидировать мировой кризис микрочипов

Фото: Bosch.
Чтобы побороть глобальный дефицит электронных компонентов, компания Bosch планирует расширить производство полупроводниковых пластин в немецком Ройтлингене. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители концерна, это позволит удовлетворить постоянно растущий спрос на чипы для автомобильной промышленности.
Алексей Кованов

Так, инвестиции в новые производственные мощности составят более 250 миллионов евро. Такие вложения позволят построить дополнительный производственный корпус, создав 3 600 квадратных метров ультрасовременных помещений.

Уточним, что производство полупроводниковых пластин в Ройтлингене осуществляется по 150- и 200-миллиметровой технологии, а в Дрездене выпускаются чипы на 300-миллиметровых пластинах. На обоих заводах применяются новейшие технологии.

И еще. После нескольких лет разработок компания Bosch начинает серийное производство силовых полупроводников из карбида кремния. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности, для чего нужен этот без преувеличения инновационный материал.

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1 марта 2022
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